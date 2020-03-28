Один человек погиб при столкновении машин в Курской области

В Курской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на управление МВД России по региону в субботу, 28 марта.

Инцидент произошел на 547 км трассы М2. Водитель Volvo S40 выехал на встречную полосу и столкнулся с газелью, которую от удара отбросило на встречку, по которой двигался третий автомобиль — LADA 2140.

В результате водитель отечественной легковушки скончался, травмы получили водитель и два пассажира Volvo. Все они были госпитализированы.

Накануне в Саратовской области при столкновении двух автомобилей пострадали два человека. По предварительным данным, 52-летняя водитель Kio Rio нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части и врезалась в Volkswagen Tiguan, которым управлял 61-летний мужчина.