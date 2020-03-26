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Жертвами крупного ДТП под Каиром стали 18 человек

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Фото: Global Look Press/Zuma/Ai Hamaide
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По меньшей мере 18 человек погибли, еще 12 получили травмы в результате крупного ДТП под Каиром. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа».

Авария произошла на окружной трассе в районе каирского пригорода Хелуан. Фура со стройматериалами на большой скорости протаранила 15 автомобилей, остановленных полицейскими на блокпосту, передает ТАСС.

Водитель грузовика выжил и был задержан.

Отмечается, что автомобили были остановлены после вступления в силу вечером 25 марта комендантского часа по всей стране, введенного властями в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

В декабре сообщалось, что в Египте в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек.

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