Жертвами крупного ДТП под Каиром стали 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли, еще 12 получили травмы в результате крупного ДТП под Каиром. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа».

Авария произошла на окружной трассе в районе каирского пригорода Хелуан. Фура со стройматериалами на большой скорости протаранила 15 автомобилей, остановленных полицейскими на блокпосту, передает ТАСС.

Водитель грузовика выжил и был задержан.

Отмечается, что автомобили были остановлены после вступления в силу вечером 25 марта комендантского часа по всей стране, введенного властями в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

В декабре сообщалось, что в Египте в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек.