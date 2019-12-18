В ДТП с грузовиком в Египте погибли 12 человек

В Египте в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек. Об этом 18 декабря сообщает сайт «Аль-Масри аль-Йоум».

ЧП произошло в провинции эль-Мануфия. Микроавтобус, перевозивший рабочих, столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали 12 человек, еще трое получили различные травмы, пишет RT.

Полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося. Как передает РЕН ТВ, водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, остался жив и уже задержан полицией.

В конце сентября сообщалось, что 15 туристов из России пострадали в результате произошедшего в Турции ДТП с участием автобуса.