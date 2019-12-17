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Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/ГСЧС
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В Черниговской области Украины столкнулись грузовик и пассажирский автобус. На месте ДТП погибли три человека и 15 пострадали. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, автобус выполнял рейс Херсон–Москва, когда вблизи села Мосты Черниговской области столкнулся с большегрузом. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, отмечает ТАСС. Виновник аварии и ее обстоятельства выясняются сотрудниками полиции.

В октябре на Украине гоночный автомобиль влетел в толпу людей. Авария произошла в Черкассах. Пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

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