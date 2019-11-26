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Детского омбудсмена Украины сочли виновником крупного ДТП

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По предварительным данным следствия, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом 25 ноября рассказал советник главы украинского МВД Владимир Мартыненко.

Авария с участием авто Кулебы произошла 24 ноября в поселке Чабаны Киевской области. На опубликованных в Сети кадрах ДТП видно, что автомобиль Toyota, в котором находился Кулеба, выехал на перекресток на красный свет и врезается в микроавтобус.

В результате столкновения легковушку отбросило в сторону, и она врезалась в отбойник, пострадали четыре человека. По данным СМИ, сам Кулеба попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Также травмы получили второй водитель, 19-летний и 10-летний сыновья омбудсмена.

«По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», — заявил Мартыненко в эфире радио «Новое время».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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