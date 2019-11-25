Три полосы МКАД перекрыты из-за ДТП

В районе 76-го км МКАД произошла авария с участием трех автомобилей, движение по трем полосам автодороги перекрыто. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

В результате ДТП пострадал один человек, передает «Москва 24». Данная информация не подтверждена.

Телеканал «360» отмечает, что авария произошла на внутренней стороне МКАД.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 10 ноября на 31-м км МКАД столкнулись два автомобиля, из-за чего движение на внутренней полосе автодороги было парализовано.