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В Сочи автобус протаранил три автомобиля и вылетел на тротуар

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Фото: vk.com/ЧП Сочи
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В Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Есть пострадавшие, их количество уточняется. Об этом сообщили ТАСС в мэрии города в понедельник, 25 ноября.

Авария произошла в Лазаревском районе. На место происшествия прибыли 15 экипажей скорой помощи. Погибших нет.

Как сообщает портал riafan.ru со ссылкой на очевидцев, пассажирский автобус протаранил три легковых автомобиля, после чего сбил ограждение и выехал на тротуар. По предварительной версии, у автобуса могли отказать тормоза.

Ранее в этот же день массовая авария с участием автобуса произошла в Татарстане. В результате столкновения пострадали 15 человек.

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