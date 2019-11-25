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Массовая авария с автобусом произошла в Татарстане

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В Татарстане на трассе Заинск – Набережные Челны случилась крупная авария с участием автобуса. По информации пресс-службы минздрава республики, в понедельник, 25 ноября, в результате столкновения легковых автомобилей и автобуса пострадали 15 человек.

Один из них от полученных травм скончался на месте. Пятерых доставили в БСМП Челнов, шестерых — в Заинскую ЦРБ. Остальных медики осмотрели на месте. Среди пострадавших один ребенок. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля, передает Inkazan.ru.

Как сообщалось 23 ноября, в Моздокском районе Северной Осетии столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и «КамАЗ». Авария произошла на 11-м километре автодороги Моздок–Прохладный. Погибли пять человек — все они пассажиры легкового автомобиля.

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