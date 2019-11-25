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Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

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Фото: МЧС РФ/28.mchs.gov.ru
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Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате аварии в Амурской области в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Белогорского района.

Инцидент произошел на 32-м км автомобильной дороги Белогорск-Благовещенск, недалеко от села Томичи Белогорского района около 11:20 по местному времени (5:20 мск). В аварии столкнулись два легковых автомобиля Toyota Pradо и Toyota Carina.

Обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работают представители спецслужб. Пострадавшие доставлены в районную больницу, их состояние уточняется, передает «Пятый канал». Отмечается, что пострадали двое жителей Благовещенска, погибли — пять жителей Белогорска.

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