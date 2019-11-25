Руководить Тулуном будет заместитель попавшего в ДТП мэра
Первый заместитель мэра иркутского Тулуна Елена Абрамова будет исполнять обязанности главы города.
«Как минимум первую неделю я будут исполнять обязанности. Дальше посмотрим», — сказала вице-мэр ТАСС в понедельник, 25 ноября.
Мэр Тулуна Юрий Карих 23 ноября попал в ДТП. Его супруга погибла. Состояние Кариха не является тяжелым, у него диагностировали ушиб грудной клетки.
ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области. Машина Кариха, за рулем которой находился он сам, врезалась в грузовик на обочине.
Следственный комитет (СК) начал проверку после аварии.