Руководить Тулуном будет заместитель попавшего в ДТП мэра

Первый заместитель мэра иркутского Тулуна Елена Абрамова будет исполнять обязанности главы города.

«Как минимум первую неделю я будут исполнять обязанности. Дальше посмотрим», — сказала вице-мэр ТАСС в понедельник, 25 ноября.

Мэр Тулуна Юрий Карих 23 ноября попал в ДТП. Его супруга погибла. Состояние Кариха не является тяжелым, у него диагностировали ушиб грудной клетки.

ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области. Машина Кариха, за рулем которой находился он сам, врезалась в грузовик на обочине.

Следственный комитет (СК) начал проверку после аварии.