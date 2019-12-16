На Урале выпавшая из грузовика платформа крана вызвала смертельное ДТП

В Свердловской области платформа гусеничного крана весом в 16 т на ходу выпала из кузова грузовика и рухнула на встречные автомобили. Об этом 16 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовой машины не закрепил перевозимую платформу — в результате она упала на двигающиеся во встречном направлении «УАЗ Патриот» и ВАЗ-2108.

Водитель «УАЗа» скончался, двое пассажиров и человек из ВАЗ-2108 получили травмы.

Днем ранее в Приморье в ДТП погибли два человека.