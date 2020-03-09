Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

На севере Мексики разбился автобус, перевозивший молодых спортсменов, в результате аварии погибли как минимум шесть человек, 25 пассажиров получили ранения различной тяжести. Об этом 8 марта сообщает издание Televisa.

Инцидент произошел в воскресенье в 2:20 по местному времени (11:00 мск) на шоссе в штате Сонора недалеко от муниципального центра Бенджамин Хилл. Автобус с командой молодых боксеров в возрасте от 13 до 17 лет следовал из Сьюдад-Обрегона в Пуэрто-Пеньяско после соревнований. Во время движения в районе 124 км шоссе водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. Погибли пять боксеров и тренер Джонатан Орос.

¡LUTO EN EL BOX! 😔🥊



Jonathan Oros fallece junto a 6 de sus pupilos tras volcarse el autobús donde viajaban.



En el camión sufrió un fatal accidente, dejando 6 muertos y 23 heridos.



Los hechos ocurrieron en Ciudad Obregón, Sonora, México.



Descansen en paz. 😔🙏 pic.twitter.com/Icv7wgzlX2 — RN Deportes (@RNDeportes1) March 8, 2020

El Sol de Hermosillo пишет, что по неофициальной информации погибших было семь, включая водителя.

Раненые были доставлены в ближайшие больницы городов Эрмосильо и Бенджамин Хилл. Впоследствии около десяти пострадавших перевели в Детскую больницу штата Сонора, Государственную больницу общего профиля и Госпиталь Магдалены.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Мэр Эрмосильо Селида Лопес Карденас выразил свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших на своей странице в Twitter.

Губернатор Соноры Клаудия Павлович также прокомментировала ситуацию, взяв ее на особый контроль.

6 января на севере Мексики автобус с рабочими врезался в грузовой поезд. Погибли семь пассажиров, более 30 человек пострадали.