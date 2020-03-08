Прямой эфир

Три человека погибли в результате ДТП под Киевом

0
Фото: facebook.com/Киев Оперативный
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли при столкновении грузовика Renault и легкового автомобиля Peugeot 307 CC на Бориспольской окружной трассе под Киевом, сообщает Regnum со ссылкой на издание «Информатор».

Аварийный вылет: эвакуацией с мест ДТП займутся вертолеты
В стране создадут сеть посадочных площадок возле медицинских учреждений

Среди погибших — мужчина и женщина, которые находились в салоне Peugeot. Грузовик при столкновении перевернулся на бок, его водитель не пострадал.

Авария произошла накануне, 7 марта, около 17:40 (18:40 мск). По предварительной информации, грузовик Renault двигался по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а легковой автомобиль Peugeot 307 CC выезжал со второстепенной дороги на перекресток. В результате ДТП оба автомобиля съехали с трассы в поле.

Ранее 8 марта сообщалось, что в республике Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек. ДТП произошло на 36-м километре региональной автодороги Ухта–Троицко-Печорск в Сосногорском районе недалеко от села Нижний Одес. В аварии с участием автомобилей «Рено Дастер» и «Рено Меган» взрослые пассажиры и водители скончались до прибытия спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок погиб в ДТП под Санкт-Петербургом
Во Владимирской области произошло массовое ДТП со школьным автобусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020