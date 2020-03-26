Опубликовано видео ДТП с четырьмя машинами на Рублевке

Четыре машины столкнулись в четверг, 26 марта, в Москве на Рублевском шоссе по направлению в область. ДТП произошло недалеко от метро «Молодежная», сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГИБДД.

Опубликовано видео аварии с камеры наблюдения.

Иномарка вылетела на полосу встречного движения и задела по касательной несколько автомобилей. Судя по кадрам, скорость у автомобиля была очень высокой. Машины получили достаточно серьезные повреждения. У одной из них от сильного удара выбило колеса. Что стало причиной выезда на встречку, выяснят сотрудники ГИБДД.

Никто из людей в ДТП серьезно не пострадал.

В настоящее время движение на пересечении Рублевского шоссе и Крылатской улицы затруднено. Госавтоинспекция просит водителей по возможности объезжать это место по дублерам.

22 марта сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали после того, как грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Одинцовском районе Подмосковья.