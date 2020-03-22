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В результате ДТП в Подмосковье один человек погиб и четыре пострадали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Один человек погиб и четверо пострадали после того, как грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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«Сегодня в 14:30 мск сегодня на 76-м км автодороги М-1 «Беларусь» произошло встречное столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и двух легковых автомобилей. По предварительной информации в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали», ― рассказали агентству в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что по предварительной информации водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее в этот день в Тамбовской области столкнулись два рейсовых автобуса. Один из водителей, мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Меrcedes, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего автобус с 19 пассажирами опрокинулся.

Первоначально сообщалось о 15 пострадавших в результате аварии. По последним данным полиции, в результате ДТП погибли два человека, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Областная прокуратура начала проверку по факту аварии.

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