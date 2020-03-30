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Двое детей пострадали в ДТП в Тамбове

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В Тамбове произошло крупное ДТП. В районе Лермонтовской улицы столкнулись Renault Logan и «Лада Гранта». Пострадали двое детей.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», дорожная авария случилась вечером 28 марта. Водитель иномарки столкнулся с отечественным автомобилем при повороте налево.

В результате травмы получили водитель Renault и его пассажиры — четырехлетняя девочка и пожилой мужчина. Также пострадали водитель «Лады» и его пассажиры — шестилетний мальчик и молодая женщина. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

30 марта сообщалось о крупном ДТП в «новой Москве». На Симферопольском шоссе столкнулись автомобиль такси и фура. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

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