Человек погиб в результате ДТП с фурой и грузовиком в «новой Москве»

Автомобиль такси столкнулся с фурой в «новой Москве», в результате чего погиб водитель легковушки. Об этом 30 марта сообщил телеканал «360».

Авария произошла вечером 29 марта на Симферопольском шоссе в районе дома №17. Легковой автомобиль Skoda Octavia врезался в фуру, в результате чего его отбросило на обочину. От полученных травм водитель скончался на месте, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Пассажиров в салоне в момент ЧП не было. У большегруза повреждена левая нижняя часть кабины, других разрушений машина не получила. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.