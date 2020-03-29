В Мурманской области произошло несколько массовых ДТП из-за метели
Из-за метели на дорогах Мурманской области произошло несколько массовых ДТП, в которых пострадали три человека.
Пять машин столкнулись в районе Мончегорска. 12 авто столкнулись у посёлка Абрам-Мыс. Один человек пострадал в аварии в районе Заполярный-Сальмиярви.
Накануне по региону объявили штормовое предупреждение. Снегопад и сильный ветер, местами порывы до 30 м/c. Водителей просят остаться дома,
часть дорог перекрыта.
Из-за метели на дорогах Мурманской области произошло несколько массовых ДТП, в которых пострадали три человека.
Пять машин столкнулись в районе Мончегорска. 12 авто столкнулись у посёлка Абрам-Мыс. Один человек пострадал в аварии в районе Заполярный-Сальмиярви.
Накануне по региону объявили штормовое предупреждение. Снегопад и сильный ветер, местами порывы до 30 м/c. Водителей просят остаться дома,
часть дорог перекрыта.