Четыре человека пострадали при столкновении мотоцикла и мопеда в Овстуге

В Овстуге (Брянская область) столкнулись мопед и мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний. Пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Брянской области, авария произошла на улице Тютчева. По предварительной информации, 15-летний подросток на мотоцикле Motoland не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с мопедом Sigma под управлением 18-летнего молодого человека, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В результате ДТП подросток сломал ногу, получил сотрясение мозга и ушиб легких. Его 18-летняя пассажирка сломала руку и получила травму головы. У водителя мопеда диагностировано сотрясение головного мозга, вывих бедренной кости, ушиб легких, рваная рана ноги. Его 20-летняя пассажирка была направлена на амбулаторное лечение с ушибами.

В ночь на 31 марта еще одно ДТП с участием мопеда произошло в Омской области. 19-летний водитель Alpha Riva сбил 28-летнего пешехода. От полученных травм тот скончался.