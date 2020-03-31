Водитель мопеда насмерть сбил пешехода в Омской области

В Крутинском районе Омской области водитель мопеда допустил наезд на мужчину. Пешеход скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в ночь на 31 марта в поселке городского типа Крутинка. По предварительной информации, 19-летний водитель мопеда Alpha Riva двигался по Комсомольской улице, когда сбил 28-летнего пешехода, пишет ИА «Город55».

В результате наезда мужчина получил различные травмы, от которых скончался. По факту произошедшего организована проверка.

На территории Омской области это первая подобная авария за полгода. В последний раз ДТП с мопедом было зафиксировано в сентябре 2019 года. Тогда водитель легковушки врезался в 15-летнего подростка на мопеде.