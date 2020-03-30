Авария с тремя пострадавшими в Пушкине попала на видео

В городе Пушкине (Ленинградская область) произошло столкновение двух иномарок. Момент ДТП попал на видео, которое оказалось в распоряжении телеканала «78».

В ночь на 30 марта на пересечении Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы столкнулись Porsche Macan под управлением 18-летней девушки и Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 26-летний мужчина. Различные травмы получили три человека.

У водителя Volkswagen диагностированы травмы средней тяжести, у его 28-летнего пассажира — крайне тяжелые. Водитель Porsche получила легкие травмы.

29 марта сообщалось, что в Воронежской области столкнулись «УАЗ» и легковой Shevrolet. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, которые находились в иномарке.