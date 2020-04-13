Глава минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли

Кризис на мировом рынке нефти нанес удар по нефтяной промышленности США, но отрасль восстановится и станет еще сильнее, чем раньше. С таким заявлением выступил американский министр энергетики Дэн Бруйетт.

По его словам, благодаря лидерству президента США Дональда Трампа Россия и Саудовская Аравия заключили историческую сделку, положив конец перепадам цен на нефтяных рынках.

Он отметил, что заключенное соглашение принесет пользу всему мировому сообществу, которое испытало на себе последствия нестабильности нефтяных рынков. Также Бруйетт заявил, что при администрации Трампа США вступили «в историческую эру роста производства энергии», пишет «РИА Новости».

Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+. Страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

Отмечается, что база отсчета квот — октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — сообщается в документе.

12 апреля президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.