Прямой эфир
Сюжет:

Глава минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли

0
Фото: REUTERS/Angus Mordant
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кризис на мировом рынке нефти нанес удар по нефтяной промышленности США, но отрасль восстановится и станет еще сильнее, чем раньше. С таким заявлением выступил американский министр энергетики Дэн Бруйетт.

По его словам, благодаря лидерству президента США Дональда Трампа Россия и Саудовская Аравия заключили историческую сделку, положив конец перепадам цен на нефтяных рынках.

Нефтью едины: чего ждать от решений о сокращении добычи
Страны ОПЕК+ и G20 по итогам двухдневных переговоров достигли принципиальных договоренностей

Он отметил, что заключенное соглашение принесет пользу всему мировому сообществу, которое испытало на себе последствия нестабильности нефтяных рынков. Также Бруйетт заявил, что при администрации Трампа США вступили «в историческую эру роста производства энергии», пишет «РИА Новости».

Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+. Страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

Отмечается, что база отсчета квот — октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — сообщается в документе.

12 апреля президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США возьмут на себя часть обязательств Мексики по сокращению добычи нефти
Москва и Эр-Рияд договорились двигаться к стабилизации рынка нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020