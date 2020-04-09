Прямой эфир
Сюжет:

Москва и Эр-Рияд договорились двигаться к стабилизации рынка нефти

0
Фото: ТАСС/Алексей Андронов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вот нефтяной поворот: ждать ли новой сделки ОПЕК+
Отсутствие договоренностей по сокращению добычи ставит под сомнение удачный исход очередных переговоров

По его словам, то, что два государства отложили в сторону ряд разногласий и договорились двигаться вперед по сделке, — исторический и очень важный момент.

«Сокращение добычи нефти ОПЕК+ может быть больше 10 млн баррелей в сутки», — добавил Дмитриев в эфире BloombergTV. Без соглашения ОПЕК+ цена на нефть могла бы упасть до $10 за баррель и ниже, отметил он.

Ранее в четверг The Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия снизит уровень добычи на 4 млн баррелей в день с апрельских значений. Россия согласилась сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

В этот же день Reuters сообщило о принципиальной договоренности Москвы и Эр-Рияда по нефтяной сделке. Речь идет о снижении уровня добычи углеводорода странами-нефтепроизводителями на 20 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. 9 марта нефтяные рынки обвалились более чем на 30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генсек ОПЕК призвал участников организации принять меры для стабилизации рынка нефти
В Эр-Рияде заявили о готовности к сотрудничеству для решения по нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020