Москва и Эр-Рияд договорились двигаться к стабилизации рынка нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, то, что два государства отложили в сторону ряд разногласий и договорились двигаться вперед по сделке, — исторический и очень важный момент.

«Сокращение добычи нефти ОПЕК+ может быть больше 10 млн баррелей в сутки», — добавил Дмитриев в эфире BloombergTV. Без соглашения ОПЕК+ цена на нефть могла бы упасть до $10 за баррель и ниже, отметил он.

Ранее в четверг The Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия снизит уровень добычи на 4 млн баррелей в день с апрельских значений. Россия согласилась сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

В этот же день Reuters сообщило о принципиальной договоренности Москвы и Эр-Рияда по нефтяной сделке. Речь идет о снижении уровня добычи углеводорода странами-нефтепроизводителями на 20 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. 9 марта нефтяные рынки обвалились более чем на 30%.