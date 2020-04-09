Генсек ОПЕК призвал участников организации принять меры для стабилизации рынка нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал участников ОПЕК+ принять срочные меры по стабилизации нефтяного рынка, даже если решения будут нелегкими. Заявление было сделано в ходе заседания министров ОПЕК+ в формате видеоконференции 9 апреля.

«Крайне важно, чтобы мы приняли срочные меры. Это отвечает как нашим интересам, так и интересам потребителей. Это не значит, что любое лекарство будет легким. <…> Эти трудные времена требуют беспрецедентной гибкости и преданности делу», — приводятся его слова на сайте ОПЕК.

Баркиндо указал, что разрыв спроса и предложения на рынке «ужасает». По его словам, переизбыток нефти во II квартале будет беспрецедентным, и если ситуация не изменится, то недостаток свободного места в мировых хранилищах проявится уже в мае. На данный момент осталось более 1 млрд баррелей свободных мощностей.

Снижение спроса в 2020 году на фоне пандемии коронавируса ОПЕК оценивает в 6,8 млн баррелей в сутки, а во II квартале — на 12 млн баррелей.

«Прогноз по росту добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году также понижен более чем на 1,5 млн баррелей в сутки, хотя это несопоставимо с падением спроса на нефть», — добавил Баркиндо.

На заседании в четверг страны ОПЕК+ обсуждают создание новой сделки о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка. Как отмечал глава Минэнерго России Александр Новак, увеличение количества стран — участниц сделки оправдано, ведь сегодня государствам-производителям необходимо объединить усилия по снижению перепроизводства на энергетическом рынке.

Накануне в Минэнерго заявили, что Россия согласна сократить нефтедобычу в рамках возможного соглашения стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня I квартала 2020 года.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.