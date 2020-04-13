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Стали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сокращение добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ в июле–декабре 2020 года будет равно 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн б/c до конца апреля 2022 года. Об этом говорится в коммюнике, распространенном ОПЕК 13 апреля.

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Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+. Страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

Отмечается, что база отсчета квот — октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — сообщается в документе.

12 апреля президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

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