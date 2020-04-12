Крупный ремесленный центр в Сирии приостановил работу из-за COVID-19

Крупный ремесленный центр, который находится в сирийском городе Хама в средневековом памятнике архитектуры, приостановил работу из-за ограничительных мер, введенных властями Сирии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Директор культурного центра Камаль Наджар рассказал, что обычно здесь очень много людей, но рынок закрыли по поручению руководства страны, чтобы избежать возможность заражения. Также была отменена традиционная выставка ремесел. Обычно она проводится два раза в год — в апреле и сентябре.

Здание, где сейчас располагается центр, раньше был караван-сараем, где останавливались торговцы, передвигающиеся между Европой и Азией. Оно было построено около 500 лет назад по поручению великого визиря Османской империи Рустем-паши, зятя османского султана Сулеймана Великолепного.

Также директор центра пояснил, что 10 лет назад здесь располагалась бесплатная школа для детей из малоимущих семей и сирот, но около пяти лет назад правительство решило вернуть рынок для ремесленников.

Здесь трудятся и продают свою продукцию многие местные мастера. В центре можно приобрести национальные и старинные музыкальные инструменты, изделия из драгоценных металлов, в том числе украшения, а также мозаику, ковры, картины и деревянные копии древних колес-норий, которые являются визитной карточкой Хамы.

Наджар также поблагодарил Россию за поддержку. Он отметил, что Москва оказала Сирии большую помощь в борьбе против террора, а также напомнил, что РФ помогает не только Сирии и всегда выступает за правду.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса сложилась в сирийском Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа.

8 апреля Сирия обратилась к России с просьбой предоставить защитные средства и оборудование для борьбы с коронавирусом. С 25 марта в арабской республике введен комендантский час, он действует с 18:00 до 6:00 по местному времени (совпадает с московским). После 18:00 на улицах остаются дежурить только полицейские.

Власти также приостановили международное авиасообщение, закрыты школы и вузы, ведется дезинфекция на улицах.