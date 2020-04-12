Прямой эфир
Сюжет:

Крупный ремесленный центр в Сирии приостановил работу из-за COVID-19

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный ремесленный центр, который находится в сирийском городе Хама в средневековом памятнике архитектуры, приостановил работу из-за ограничительных мер, введенных властями Сирии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Пожар в степи: проник ли коронавирус в лагерь беженцев в Сирии
Десятки тысяч жителей «Рукбана», который находится в подконтрольной США зоне, рискуют заразиться COVID-19

Директор культурного центра Камаль Наджар рассказал, что обычно здесь очень много людей, но рынок закрыли по поручению руководства страны, чтобы избежать возможность заражения. Также была отменена традиционная выставка ремесел. Обычно она проводится два раза в год — в апреле и сентябре.

Здание, где сейчас располагается центр, раньше был караван-сараем, где останавливались торговцы, передвигающиеся между Европой и Азией. Оно было построено около 500 лет назад по поручению великого визиря Османской империи Рустем-паши, зятя османского султана Сулеймана Великолепного.

Также директор центра пояснил, что 10 лет назад здесь располагалась бесплатная школа для детей из малоимущих семей и сирот, но около пяти лет назад правительство решило вернуть рынок для ремесленников.

Здесь трудятся и продают свою продукцию многие местные мастера. В центре можно приобрести национальные и старинные музыкальные инструменты, изделия из драгоценных металлов, в том числе украшения, а также мозаику, ковры, картины и деревянные копии древних колес-норий, которые являются визитной карточкой Хамы.

Наджар также поблагодарил Россию за поддержку. Он отметил, что Москва оказала Сирии большую помощь в борьбе против террора, а также напомнил, что РФ помогает не только Сирии и всегда выступает за правду.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса сложилась в сирийском Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа.

8 апреля Сирия обратилась к России с просьбой предоставить защитные средства и оборудование для борьбы с коронавирусом. С 25 марта в арабской республике введен комендантский час, он действует с 18:00 до 6:00 по местному времени (совпадает с московским). После 18:00 на улицах остаются дежурить только полицейские.

Власти также приостановили международное авиасообщение, закрыты школы и вузы, ведется дезинфекция на улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Палестинцы восстанавливают выдержавший осаду боевиков поселок в Алеппо
Заболевших COVID-19 среди российских военных в Сирии не оказалось

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020