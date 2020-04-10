Палестинцы восстанавливают выдержавший осаду боевиков поселок в Алеппо

Члены палестинской общины начали восстановление поселка Найраб в окрестностях международного аэропорта Алеппо, который в течение полугода находился в осаде террористов.

Найраб стал для палестинцев, которые были вынуждены покинуть родные земли, второй родиной. Сначала они жили в палатках и казармах французской армии, затем начали строить небольшие дома. На въезде в населенный пункт стоит мемориал с портретами погибших в боях с террористами бойцов отрядов самообороны «Аль-Кудс».

Местный житель 76-летний Ясер Мигари, чьи сыновья защищали населенный пункт от боевиков, рассказал, что время осады было самым тяжелым. Почти в каждом доме живет по 15–20 человек, которые не могли выйти — повсюду рвались снаряды.

Пресс-секретарь организации «Аль-Кудс» пояснил, что палестинцы остались без дома еще в 1948 году, Сирия дала им кров и еду, поэтому они считали своим долгом защитить страну от террористов. В течение полугодовой блокады люди жили в ужасных условиях, боевики не позволяли провозить в поселок даже детское питание от международных организаций.

По его словам, в настоящее время в ополчении «Аль-Кудс» служат около 6 тыс. палестинцев из Найраба. Сейчас мирные жители восстанавливают поселок. Часть домов уже отремонтирована, начинают открываться магазины и небольшие закусочные.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что боевики в сирийском Идлибе в очередной раз препятствуют совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4, тем самым пытаясь сорвать перемирие.

Трасса М4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогу переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.