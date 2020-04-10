Новак сравнил последствия пандемии коронавируса с кризисом 2009 года

Пандемия коронавируса обернется худшими последствиями, чем кризис 2009 года. Такое заявление в пятницу, 10 апреля, сделал глава Минэнерго России Александр Новак на заседании G20.

По его словам, чтобы избежать этого нужно предпринимать совместные международные усилия.

Странам G20 на которые приходится, как отметил Новак, до 80% мировой добычи нефти, необходимо вместе наладить эффективный механизм мониторинга и выработки мер реагирования на ситуацию на энергорынке, пишет ТАСС.

С этой целью Новак предложил создать в рамках G20 комитет по стабилизации рынка.Как отметил министр, необходимо участие всех стран «большой двадцатки».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в этот же день отметил, что от решений ОПЕК+ выигрывают все участники мировой экономики.

Страны ОПЕК+ по итогам онлайн-конференции, состоявшейся в четверг, 9 апреля, подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн б/с, но только при условии участии Мексики, которая в итоге покинула заседание.

Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Также он добавил, что согласовал это решение с американским лидером Дональдом Трампом. США в свою очередь обязались сократить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в день.

Таким образом, до конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн б/с и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.