Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки
Экономика
Мишустин пообещал регионам компенсацию за налоговые отсрочки для бизнеса
Экономика
В России представили тест-системы для выявления коронавируса за 20 минут
Мир
Эксперты Bloomberg предрекли сильнейший спад экономики в истории США

Новак сравнил последствия пандемии коронавируса с кризисом 2009 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса обернется худшими последствиями, чем кризис 2009 года. Такое заявление в пятницу, 10 апреля, сделал глава Минэнерго России Александр Новак на заседании G20.

«Победим и эту заразу коронавирусную»
Основные тезисы выступления президента перед селекторным совещанием с главами регионов

По его словам, чтобы избежать этого нужно предпринимать совместные международные усилия.

Странам G20 на которые приходится, как отметил Новак, до 80% мировой добычи нефти, необходимо вместе наладить эффективный механизм мониторинга и выработки мер реагирования на ситуацию на энергорынке, пишет ТАСС.

С этой целью Новак предложил создать в рамках G20 комитет по стабилизации рынка.Как отметил министр, необходимо участие всех стран «большой двадцатки».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в этот же день отметил, что от решений ОПЕК+ выигрывают все участники мировой экономики.

Страны ОПЕК+ по итогам онлайн-конференции, состоявшейся в четверг, 9 апреля, подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн б/с, но только при условии участии Мексики, которая в итоге покинула заседание.

Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Также он добавил, что согласовал это решение с американским лидером Дональдом Трампом. США в свою очередь обязались сократить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в день.

Таким образом, до конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн б/с и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

коронавирус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва и Эр-Рияд договорились двигаться к стабилизации рынка нефти
Новак счел оправданным увеличение числа стран — участниц сделки по нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020