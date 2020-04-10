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Второго за день нарушителя карантина на автомобиле остановили в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Еще один житель Москвы нарушил обязательный режим карантина, совершив поездку на своем автомобиле. Об этом сообщили в столичном дептрансе 10 апреля.

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У мужчины обнаружили коронавирус 29 марта, в течение двух недель он должен был оставаться на карантине дома. В пятницу его задержали за рулем в районе Отрадное.

В департаменте напомнили, что нарушая карантин граждане преднамеренно подвергают опасности окружающих, то есть совершают преступление, за которым следует наказание.

«Количество заболевших растет с каждым днем, единственное, что может спасти нас от трагедии — сознательность каждого москвича», — приводит ТАСС сообщение дептранса.

Таким образом, в столице был выписан второй штраф в отношении нарушителей карантина за поездки на автомобиле, причем первая штрафная санкция была выписана ранее в этот же день. В подобных случаях нарушителя направляют в медучреждение, а его автомобиль — на штрафстоянку. Отслеживают несоблюдения карантина гражданами среди водителей порядка 2,5 тыс. видеокамер.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим самоизоляции. Гражданам разрешается покидать свои дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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