Собянин анонсировал штрафы для нарушителей карантина за поездки на авто

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые штрафные санкции в отношении нарушителей карантина. По его словам, с 10 апреля их будут штрафовать за поездки на автомобиле. Об этом в четверг, 9 апреля, столичный градоначальник сообщил в интервью «РИА Новости».

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что штрафовать будут только тех, кто нарушает официальный карантин, а не всех автовладельцев подряд. В частности, речь идет о тех, кто заражен коронавирусной инфекцией и находится на домашнем лечении, их родственников и всех людей, контактировавших с инфицированными.

Также штрафовать за автопоездки по городу будут тех, кто вернулся из заграничных поездок и не соблюдает предписанный режим изоляции.

При этом штрафы за нарушения, по словам Собянина, будут выписываться дистанционно, так как камеры наблюдения фиксируют любой выход подкарантинных граждан из подъезда. И если, как отметил столичный мэр, раньше городские власти пытались призвать нарушителей к порядку и штрафовали в крайнем случае, то с завтрашнего дня пренебрегших карантинным режимом людей смогут наказывать рублем «в автоматическом режиме».

Ранее в четверг руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что стражи порядка составили более 400 протоколов об административных правонарушениях в Москве за нарушение режима самоизоляции.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Согласно ему, полиция теперь наделена полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города. В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

С 3 апреля в столице действует система «Социальный мониторинг» для контроля за инфицированными коронавирусом, которые лечатся дома. За отказ пользоваться приложением грозят штраф и госпитализация.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столица Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России за последние 24 часа зарегистрировали 1459 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 10 131 человек. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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