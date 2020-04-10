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Собянин предрек Москве серьезные испытания из-за коронавируса

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Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, и к ним необходимо готовиться. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что пока город не прошел пик эпидемии и даже не приблизился к середине, а скорее находится в самом начале, но от прогнозов воздержался, назвав их «делом неблагодарным».

«Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100% всё, что мы можем сегодня сделать, — сделать», — заявил градоначальник.

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Речь, по его словам, идет о том, чтобы проводить максимальное тестирование, подготовить медицинские системы, а также максимально контролировать соблюдение режима самоизоляции и карантина.

Кроме того, Собянин отметил необходимость минимизировать передвижения по городу, насколько это возможно, соблюдая баланс санитарных мер и экономики.

9 апреля Собянин анонсировал новые штрафные санкции в отношении нарушителей карантина. По его словам, с 10 апреля их будут штрафовать за поездки на автомобиле.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения.

Согласно ему, полиция теперь наделена полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города. В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

С 3 апреля в столице действует система «Социальный мониторинг» для контроля за инфицированными коронавирусом, которые лечатся дома. За отказ пользоваться приложением грозят штраф и госпитализация.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России за последние 24 часа зарегистрировали 1459 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составило 10 131 человек. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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