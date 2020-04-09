Новая детская поликлиника откроется летом в Иркутске

Детская поликлиника №9 в Иркутске должна начать прием пациентов к 15 августа. Сейчас на финальной стадии отделочные работы, идет процесс оснащения медучреждения современным оборудованием. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил здание на улице Радищева.

Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. На покупку техники (в том числе — томографа и рентгеноаппарата) выделено 139 млн рублей. Здание спроектировано с учетом доступности для маломобильных людей, поэтому Кобзев решил прикрепить к учреждению детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

Как стало известно в марте, в Ульчском районе Хабаровского края планируют построить поликлинику и новый роддом в райцентре Богородское. Стоимость проекта оценивается в 509 млн рублей. Доля софинансирования края, по предварительным данным, составит 300 млн рублей, остальные средства власти рассчитывают получить в виде поддержки.