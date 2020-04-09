Прямой эфир

Новая детская поликлиника откроется летом в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детская поликлиника №9 в Иркутске должна начать прием пациентов к 15 августа. Сейчас на финальной стадии отделочные работы, идет процесс оснащения медучреждения современным оборудованием. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил здание на улице Радищева.

Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. На покупку техники (в том числе — томографа и рентгеноаппарата) выделено 139 млн рублей. Здание спроектировано с учетом доступности для маломобильных людей, поэтому Кобзев решил прикрепить к учреждению детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

Как стало известно в марте, в Ульчском районе Хабаровского края планируют построить поликлинику и новый роддом в райцентре Богородское. Стоимость проекта оценивается в 509 млн рублей. Доля софинансирования края, по предварительным данным, составит 300 млн рублей, остальные средства власти рассчитывают получить в виде поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве более 730 ординаторов начали работу в поликлиниках
Два педиатрических корпуса детской больницы реконструируют в Тамбове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020