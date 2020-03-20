Новый роддом и поликлинику построят в одном из районов Хабаровского края

В Ульчском районе Хабаровского края планируют построить поликлинику и новый роддом в райцентре Богородское. Об этом стало известно в ходе поездки губернатора региона в район, в рамках которой он посетил существующую больницу.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства края, больница состоит из пяти разных зданий, каждое из которых было построено в разные годы. Старейшему уже 65 лет, а последний капремонт здесь проводился более 20 лет назад.

«Если нужно, я пойду и на займ. Но в таких условиях работать нельзя. Начинать нужно уже в этом году. Необходимо актуализировать проект и начать переговоры с федеральным Министерством здравоохранения. Мы со своей стороны будем готовы софинансировать строительство и должны начать его как можно скорее», — заявил губернатор.

Стоимость строительства оценивается в 509 млн рублей. Доля софинансирования края, по предварительным данным, составит 300 млн рублей, остальные средства власти рассчитывают получить в виде поддержки.

Ульчская районная больница обслуживает более 17 тыс. человек. Сейчас в ней работают 42 врача и 177 средних медицинских работников. Учреждение нуждается еще как минимум в десяти врачах и четырех медработниках среднего звена.