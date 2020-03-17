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Новую детскую больницу построят в Красноярске

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В Красноярске планируют построить многопрофильную детскую больницу. Стоимость проекта составляет почти 15 млрд рублей.

Вопрос о создании медицинского учреждения обсудили губернатор Красноярского края и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Проект предусматривает 640 мест, в том числе 230 хирургических коек и 160 инфекционных коек. Кроме того, планируется разместить 60 реанимационных коек, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Дата начала строительства пока не известна. Проект больницы разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы. 10,6 млрд рублей на строительство больницы будут выделены из федерального бюджета, еще 4,2 млрд рублей предоставит бюджет региона.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области планируют построить новый корпус областной больницы.

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