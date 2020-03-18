Инфекционную больницу оперативно построят в Астраханской области

В Астраханской области принимают предупредительные меры в связи с распространением нового коронавируса. По данным на 18 марта, в регионе нет ни одного подтвержденного случая инфицирования.

Как рассказали «Астрахань-24» в областном министерстве здравоохранения, сейчас обсуждается возможность оперативного строительства новой инфекционной больницы. Медучреждение будет рассчитано на 500 коек.

В уже существующих больницах открыты дополнительные коечные места. Из федерального бюджета выделено около 10 млн рублей на закупку пяти дополнительных аппаратов ИВЛ к 240 уже имеющимся. На приобретение иного оборудования, в том числе обеззараживающего, из регионального бюджета направят 19,4 млн рублей.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача области Людмилы Носковой, сейчас под строгим карантином на дому в Астраханской области находится 421 житель.

Еще пятеро госпитализировали после того, как они прибыли из Ирана и Италии. Первые тесты показали отрицательные результаты, но пациенты всё равно останутся в изоляции положенные 14 дней.