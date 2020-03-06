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Реализацию программы «Чистая вода» ускорят в Астраханской области

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В Астраханской области ускорят выполнение программы «Чистая вода». Об этом договорились глава региона Игорь Бабушкин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

В проект включены пять населенных пунктов региона, а всего в питьевой воде нуждаются 84 муниципальных образования. Федеральный министр пообещал оказать региону поддержку в этом направлении, передает «Астрахань 24».

«Нам необходимо ускорить темпы работ на местах, чтобы очередь населенных пунктов на включение в программу продвигалась быстрее», — отметил Игорь Бабушкин.

Как стало известно в феврале, проблема с сине-зелеными водорослями в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом будет решена к 2022 году. Водоем очистят механическим способом. Реабилитация водохранилища полностью завершится в 2024-м и обойдется федеральному бюджету в 516,6 млн рублей.

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