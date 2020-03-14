Строительство нового детского сада стартует в Астрахани

В Ленинском районе Астрахани начали строить детский сад на 330 мест. Новое дошкольное учреждение появится на месте бывшего сквера имени Даргомыжского. Так решили горожане, которые неоднократно обращались с этой инициативой в мэрию.

Здание возведут по проекту детсада, открывшегося в микрорайоне Бабаевского в 2019 году. Использование аналогичного плана позволит значительно сократить время строительства, отмечает «Астрахань 24».

Напомним, в феврале на улице Бульварной в Астрахани забили первые сваи под строительство жилого дома. Квартиры в нем будут предоставлены в том числе переселенцам из ветхого и аварийного жилья. Окончание работ намечено на 30 ноября 2021 года.