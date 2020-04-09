В России за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в России скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв возросло до 76, сообщает оперштаб в четверг, 9 апреля.

«За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом: Москва — 7, Московская область — 3, Санкт-Петербург — 2, Пермский край — 1», — сказано в сообщении.

По информации оперативного штаба, в общей сложности в стране на данный момент подтверждено 10 131 случай заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе, выздоровели 698 человек.