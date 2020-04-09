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Свыше 1,5 млн человек стали участниками онлайн-программ ВДНХ с 31 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участниками онлайн-программ ВДНХ с 31 марта стали свыше 1,5 млн человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил сайт столичной мэрии.

Посетители совершили виртуальные экскурсии по экспозиции центра центра славянской письменности «Слово», музею ВДНХ, центра «Космонавтика и авиация», а также узнали об обитателях «Москвариума» и «Городской фермы».

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По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, географически аудитория оказалась очень широкой. Видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции вместе с москвичами смотрели не только в других российских городах, но даже в других странах: например, в Казахстане, Германии и в США, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Самой популярной оказалась видеоэкскурсия по музею ВДНХ, которую посмотрели больше 135 тыс. раз. Мастер-класс по исторической каллиграфии центра славянской письменности «Слово» собрал свыше 120 тыс. просмотров. Экскурсию центра «Космонавтика и авиация» — «Время первых» о первопроходцах в освоении космоса увидели около 73 тыс. зрителей.

В ближайшее время онлайн-программа ВДНХ будет продолжаться. Выставка перешла на дистанционный формат работы на фоне отмены массовых мероприятий и закрытия крупнейших столичных парков в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, пишет НСН.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Из-за введения режима повышенной готовности на территории страны были отменены все массовые мероприятия.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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