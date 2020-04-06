Подозреваемый в расстреле пятерых человек арестован в Рязани

Суд в Рязани заключил под стражу подозреваемого в убийстве пяти человек.По данным местного управления Следственного комитета, вечером 4 апреля житель посёлка Елатьма застрелил пятерых человек. На допросе задержанный признался, что стрелял в людей, но объяснил это необходимой обороной. По версии следствия, вероятная причина убийства - это бытовой конфликт. Мужчина, стоя на балконе, сделал замечание молодым людям, которые якобы громко разговаривали под окнами. В ходе словесной перепалки он схватился за охотничье ружьё. В результате стрельбы четверо молодых людей и женщина погибли на месте.