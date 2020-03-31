Пьяный мужчина угнал «скорую» и протаранил авто ДПС

Пьяный житель Подольска украл машину скорой помощи. Позже угонщик рассказал, что всю жизнь мечтал работать на реанимобиле. Кто-то из водителей «оставил» открытую машину с ключами в замке зажигания, и угонщик решил воспользоваться удачным стечением обстоятельств. Житель Подольска завел авто и помчался. Пытаясь скрыться, угонщик протаранил патрульную машину и пытался задавить полицейских. Сотрудники МВД были вынуждены открыть огонь. Мужчину задержали, когда он бросил машину во дворе и пытался сбежать.