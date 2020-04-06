Раскрыты подробности нападения на российских журналистов в Нью-Йорке

Глава нью-йоркского корпункта ВГТРК Валентин Богданов рассказал подробности о нападении на их съемочную группу медработника возле одной из больниц Нью-Йорка.

Богданов призвал журналистское сообщество осудить действия нападавшего, который, пытался «воспрепятствовать журналистской работе и распространению объективной информации о ситуации с коронавирусом в США».

Инцидент произошел 5 апреля во время съемки сюжета о передвижном морге в Бруклине и записи интервью с русскоговорящим врачом Ираклием Бузиашвили – одногруппником главврача ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко.

Богданов рассказал, что сначала из здания больницы вышел медработник и потребовал прекратить съемку. Журналисты согласились.

Затем тот же медработник устроил скандал во время интервью, требуя от Бузиашвили прекратить общение с прессой.

«Он требовал от врача, непонятно на каком основании, чтобы тот получил согласие на то, чтобы давать нам интервью. При этом почему-то этот человек перепутал, что если с корпоративной точки зрения у них есть какое-то право запретить давать интервью своим сотрудникам, они не имеют никакого права запрещать нам брать у кого-либо интервью», – цитирует Богданова «РИА Новости».

Журналист отметил, что происходившее вдвойне противоправно, так как съемки шли за пределами больницы. Кроме того, рядом находились полицейские, хотя Богданов не уверен, что они заметили инцидент.

Обращаться в суд работники СМИ пока не планируют.

«Мне кажется, это очередной штрих к историям в американской прессе о том, как некоторые больницы пытаются воздействовать на своих сотрудников, оградить их в попытках донести правду о происходящем», - добавил он.

В настоящее время Нью-Йорк является одним из эпицентров распространения коронавируса в США. По данным портала worldometers, всего в стране заболели более 330 тыс. человек, скончались более 9 тыс.

Накануне CNN сообщал, что из-за нехватки средств защиты врачи в Нью-Йорке будут носить дождевики и мусорные пакеты.