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Работники больницы в Нью-Йорке атаковали журналистов ВГТРК

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Сотрудники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения. Об этом сообщил собкор Валентин Богданов 5 апреля.

Журналисты общались с Ираклием Бузиашвили, одногруппником главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Медик рассказывал об эпидемиологической ситуации в городе, беседа велась за территорией медцентра. В какой-то момент к ним подбежали работники учреждения и попытались сорвать интервью.

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При этом до интервью с врачом те же люди мешали журналистам снимать передвижной морг. Член персонала больницы накинулся на оператора ВГТРК Ивана Уткина и пытался сломать микрофон, пишет «РИА Новости».

«Закончить нам не дали. Человек в халате и маске вернулся с подмогой. Пытаясь заставить замолчать нашего собеседника, в буквальном смысле атаковал нашу съемочную группу», — рассказал собкор в сюжете, который вышел в эфир на телеканале «Россия 1».

В подобной ситуации не работает ни первая поправка к конституции США, ни предписание соблюдать социальную дистанцию, подчеркнул Богданов. Журналист признался, что «с таким беспределом» он в Соединенных Штатах еще не сталкивался.

За сутки в штате Нью-Йорк было диагностировано более 8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее количество превышает 122 тыс. человек. Всего скончались 4159 человек, из них 594 — за последние сутки. При этом власти фиксируют снижение темпов роста количества летальных исходов.

Нью-Йорк остается одним из эпицентров распространения коронавируса в США. На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации Пентагон направил в Нью-Йорк похоронную бригаду, а президент США Дональд Трамп — 1 тыс. военных медиков. Больницы штата переполнены, запасы медицинских защитных средств истощены.

Всего в США подтверждено свыше 331 тыс. случаев заболевания, скончались 9479 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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