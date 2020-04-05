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Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в воскресенье, 5 апреля.

Ранее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал тест-систему, способную определять антитела к коронавирусной инфекции. Именно ее Роспотребнадзор и намерен протестировать уже на следующей неделе.

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«Уже запланировано и разработано популяционное исследование. Надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», — цитирует ее «Интерфакс».

Ожидается, что собрать и изучить данные по иммунитету россиян к SARS-CoV-2 удастся примерно через 10 дней после начала исследования.

Ранее в этот день Попова сообщила, что в России COVID-19 передается от одного заболевшего сразу трем людям. Эту цепочку можно разорвать, лишь «разобщив» людей, то есть с помощью режима самоизоляции.

Благодаря введенным властями мерам и их поддержке со стороны населения в России удается не «сорваться во взрывной рост» по числу пациентов, подчеркнула глава ведомства.

Ожидается, что уже в июне «Вектор» начнет испытания вакцины против COVID-19 на людях. В эксперименте примут участие 60 добровольцев, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

По состоянию на 5 апреля, в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 45 пациентов скончались.

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