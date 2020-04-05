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Роспотребнадзор назвал число выданных постановлений об изоляции в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Москве было выдано свыше 21 тыс. постановлений об изоляции прибывшим из эпидемиологически неблагополучных стран и контактных лиц. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

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«Управлением выдано более 21 тыс. (21 065) постановлений об изоляции прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что был установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве за сутки количество зараженных коронавирусом возросло на 536, таким образом, в столице зафиксировано 3893 случая заражения COVID-19.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны. Гражданам разрешается покидать дома только для получения неотложной медицинской помощи, поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку, а также для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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