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В Красноярском крае введут режим изоляции для прилетающих из других регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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Красноярское краевое управление Роспотребнадзора ввело обязательную изоляцию для граждан, прилетающих в Красноярск и Норильск из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 5 апреля.

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«С 6 апреля 2020 года вводится изоляция всех лиц, прибывающих в аэропорты городов Красноярска, Норильска рейсами из городов Москвы, Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия, жителей Красноярского края — в домашних условиях, а граждан, проживающих в других субъектах РФ, — по месту их пребывания (при наличии возможности) или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания», — говорится в заявлении.

Граждане, которые приезжают в Красноярский край другими видами транспорта, должны немедленно сообщить о своем прибытии, дате, времени и месте нахождения в неблагополучных с эпидемиологической точки зрения городах.

«В случае появления любого ухудшения состояния здоровья данные граждане должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций», — добавили в Роспотребнадзоре.

Накануне, 4 апреля, город Дудинка Красноярского края ограничили на въезд и выезд из-за угрозы коронавируса. Районная администрация в индивидуальном порядке решает, кого пропустить в населенный пункт.

Вместе с тем общественники настаивают, чтобы в Красноярском крае был введен режим ЧС. Соответствующую просьбу члены региональной Общественной палаты направили президенту России Владимиру Путину.

С 31 марта в крае действует режим самоизоляции. Людям рекомендовано без особых причин не покидать свои дома, чтобы минимизировать распространение инфекции.

На текущий момент в Красноярском крае 29 случаев заражения коронавирусом. Четыре пациента выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 5 апреля, в России число зараженных коронавирусом достигло 5389.

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