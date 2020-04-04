«Вектор» назвал сроки испытаний новой вакцины от коронавируса на людях

В государственном центре «Вектор» сообщили, что уже в июне испытания недавно разработанной вакцины начнутся на людях. Таким сведениями в субботу, 4 апреля, поделился директор центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Максютов отметил, что у хорьков и мышей уже удалось выработать иммунитет против нового типа коронавируса. До конца апреля, по его словам, пройдут испытания на приматах.

Он подчеркнул, что сейчас разрабатываются 26 вакцин на основе шести технологических платформ. Лучшие варианты пройдут доклинические исследования, а затем клинические тестирования на людях, пишет «Газета.ру».

В этом фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что этапы исследования на людях не будут простыми и короткими.

«Мы должны доказать, что она, кроме пользы, не принесет больше ничего, не принесет вреда», — приводит сайт «Вести.Ру» слова Поповой.

Максютов в свою очередь добавил, что сейчас «Вектор» произвел уже 2 млн тестов и такое количество полностью покрывает потребности России.

Вместе с тем несколько дней назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что работа по испытанию вакцины от коронавируса начнется 29 июня. В эксперименте примут участие 60 добровольцев.

На минувшей неделе стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов вакцины против коронавируса.

В марте ученые смогли секвенировать полный геном коронавируса. Первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом показали в лаборатории «Вектор».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 апреля, в России выявлен 4731 случай заражения.

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