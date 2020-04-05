Прямой эфир

Правительство выделило более 352 млн рублей на жилье ветеранам ВОВ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское правительство выделило свыше 352 млн рублей на обеспечение их жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение было опубликовано в воскресенье, 5 апреля, на официальном сайте кабмина РФ.

Дом Победы: Минстрой обеспечит ветеранов ВОВ квартирами в 2020 году
Ведомство направило запрос о выделении более 350 млн рублей из резервного фонда правительства

«Минстрою России в 2020 году выделены 352,37 млн рублей из резервного фонда правительства для предоставления субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны», ― говорится в распоряжении.

Отмечается, что эта сумма будет распределена между регионами России. Соответствующий документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 2 апреля.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что власти Республики Коми выделили 50 млн рублей на текущий и капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, 26 февраля глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации заявил, что с 1 мая ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и жители блокадного Ленинграда перестанут платить за домашние телефоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минстрой попросил у правительства деньги на жилье для ветеранов
Путин поддержал идею присвоения статуса ветеранов ВОВ севастопольцам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020