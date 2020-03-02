Власти Коми оплатят ремонт жилья ветеранов ВОВ

На текущий и капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны будет направлено 50 млн рублей из бюджета Республики Коми. Об этом сообщила замминистра труда региона Светлана Суворкина на первом заседании организационного комитета «Победа».

Отмечается, что на 1 февраля 2020 года в очереди на жилье ветеранов не зарегистрировано. Ведомство также подготовило проект постановления об увеличении выплаты труженикам тыла с 1 тыс. до 5 тыс. рублей ко Дню Победы. Проект проходит процедуры и будет принят в конце марта, сообщает ИА «Комиинформ».

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и жители блокадного Ленинграда с 1 мая перестанут платить за домашние телефоны. Об этом 26 февраля заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации.

Также для ветеранов закупят кнопочные сотовые телефоны с большими клавишами. Услуги связи будут бесплатными — траты покроет государство.