Прямой эфир

Власти Коми оплатят ремонт жилья ветеранов ВОВ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На текущий и капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны будет направлено 50 млн рублей из бюджета Республики Коми. Об этом сообщила замминистра труда региона Светлана Суворкина на первом заседании организационного комитета «Победа».

Отмечается, что на 1 февраля 2020 года в очереди на жилье ветеранов не зарегистрировано. Ведомство также подготовило проект постановления об увеличении выплаты труженикам тыла с 1 тыс. до 5 тыс. рублей ко Дню Победы. Проект проходит процедуры и будет принят в конце марта, сообщает ИА «Комиинформ».

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и жители блокадного Ленинграда с 1 мая перестанут платить за домашние телефоны. Об этом 26 февраля заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации.

Также для ветеранов закупят кнопочные сотовые телефоны с большими клавишами. Услуги связи будут бесплатными — траты покроет государство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Горячая линия для ветеранов открылась в Хабаровском крае
Жившему под Уфой в старом доме ветерану дали квартиру

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020