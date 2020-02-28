Горячая линия для ветеранов открылась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае заработала телефонная горячая линия для ветеранов Великой Отечественной войны. «До 2 сентября наши специалисты будут принимать звонки по вопросам предоставления социальных услуг, выплат, в том числе ко Дню Победы, а также социально-бытового устройства. Причем позвонить может любой человек, действующий в интересах ветеранов», — пояснила министр социальной защиты населения региона Светлана Петухова.

Телефон горячей линии — 8 -800-100-42-02 (по будням с 9.00 до 18.00), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. В регионе проживает 3171 ветеран Великой Отечественной войны, из них 386 — участники.

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и жители блокадного Ленинграда с 1 мая перестанут платить за домашние телефоны. Об этом 26 февраля заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации.

Также для ветеранов закупят кнопочные сотовые телефоны с большими клавишами. Услуги связи будут бесплатными — траты покроет государство.